Casa povertà salute | il 16% degli under 18 vive in difficoltà

Il 16,1% dei minori lombardi si trova inrispetto al livello economico medio di vita, il 46,3%in condizioni di sovraffollamento, il 40% non legge, e sono i calo i minori che fanno sport. Un quadro a luci ed ombre quello sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Lombardia, curato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che, ogni anno, fa il punto sulla condizione dei minori nelle diverse regioni d’Italia. La Lombardia presenta parametri che, in alcuni casi sono migliori della media italiana, ma evidenzia anche alcune peculiarità negative. Nell’areae servizi, risultano in calo i pediatri, così come i posti letto di ricovero ordinario per le neuropsichiatrie infantili; in aumento la tendenza all’obesità, così come la Lombardia spicca per l’esposizione della popolazione a Pm2,5 (97% nelle aree urbane, 20,8 punti percentuali rispetto al dato nazionale).