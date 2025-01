Anteprima24.it - Carabinieri aggrediti in pieno centro, i cittadini intervengono in loro aiuto

Tempo di lettura: 2 minutiFermati per un normale controllo stradale, finiscono per aggredire iindi Atripalda. Protagonisti due giovani extracomunitari che alla richiesta di presentare i documenti di identità si sono prima rifiutati per poi passare a vie di fatto. I militari stavano per avere la peggio quando insono intervenuti alcuni. Nel frattempo sul posto sono arrivate quattro pattuglie dell’Arma che hanno fermato e identificato gli aggressori: perè scattata la denuncia a piede libero per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.“Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e l’Amministrazione Comunale tutta, esprimono piena solidarietà e vicinanza aidella locale stazione che, nell’esercizio dellefunzioni, sono statida due individui – si legge – In questa incresciosa vicenda è da sottolineare ed apprezzare l’intervento di almeno due, reattivi nel placare gli animi dei due esagitati.