Puntomagazine.it - Boscoreale, 20enne arrestato per rapina e porto armi illegale

Colpi commessi a Pompei ai danni di un distributore di carburante e di una farmacia in associazione con altre personeNella mattinata odierna, a(NA), i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un ventenne, gravemente indiziato in ordine ai reati diaggravata,e detenzione illegali die furto aggravato, commessi in concorso con altre persone.L’attività d’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri die coordinata da questa Procura della Repubblica, ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’odiernoin ordine alla sua partecipazione a due rapine aggravate commesse nei Comuni die Pompei, nelle date del 3 e 5 novembre 2024, in danno rispettivamente di un distributore di carburanti e di una farmacia.