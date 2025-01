Quotidiano.net - Addio Sam Moore, mr. “Soul Man” del leggendario duo Sam & Dave. “Hold on, I’m coming”

Roma, 11 gennaio 2025 - Lo stesso Otis Redding temeva di passare in secondo piano quando sul palco c'era ilduoSam. Il cantante Sam, la parte tenorile della mitica band, è morto venerdì 10 gennaio all'età di 89 anni, ha così raggiuntoPrater (1937-1988), il suo compagno di tanti successi indimenticabili, e ancor oggi riproposti in film e radio, brani come "Man", "On, I'm Comin'" e "I Thank You" che hanno fatto la storia dele del blues. Sam è morto in Florida a causa di complicazioni seguite ad un intervento chirurgico, l'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie e manager Joycee dal suo rappresentante Jeremy Westby. Samuel Davidè nato a Miami il 12 ottobre 1935. ConobbePrater solo nel 1961, quando entrambi tentavano di farsi un nome come cantanti, e decisero di incidere insieme.