Trump condannato per il caso Stormy Daniels ma non andrà in carcere

New York, 10 gennaio 2025 – Donaldper la vicenda dei pagamenti alla pornostar, ma nonine non dovrà pagare alcuna multa. Il giudice Juan Merchan ha pronunciato oggi la sentenza dopo che, a maggio dell’anno scorso, era stato emesso il verdetto di colpevolezza (emesso da una giuria di 12 cittadini newyorkesi) a carico del tycoon. Il 20 gennaio, dunque,diventerà il primo presidente della storia americana con una condanna penale sulle spalle. "Questoè stata una brutta esperienza ed un fallimento del sistema giudiziario di New York", ha detto il futuro inquilino della Casa Bianca che ha partecipato all'ultima udienza in videocollegamento, seduto vicino al suo legale Todd Blanche. "Sono innocente, è stata una caccia alle streghe politica per danneggiare la mia reputazione".