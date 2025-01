Svolta nell’uccisione del 17enne Maati Moubakir arrestati 3 giovani | Ucciso per una stupidaggine

Leggi su Dayitalianews.com

del giovane, morto il 29 dicembre a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dopo essere stato colpito mortalmente con un coltello. Sono stati fermati edai carabinieri di Signa oggi pomeriggio 10 gennaio tre, trasferiti al carcere di Sollicciano, accusati dell’omicidio del. Risultano indagati a piede libero altri treper una lite per futili motiviLa Procura ha motivato l’arresto dei tre, con un’età compresa tra i 18 e 22 anni, spiegando che sono ritenuti responsabili dell’aggressione nei confronti diprovocandone la morte. Come emerso dalle indagini ilavrebbe avuto una lite con i ragazzi in un locale e questi lo avrebbero inseguito armati di coltelli e di altri oggetti contundenti.