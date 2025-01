Anteprima24.it - Smaltimento rifiuti: imprenditore beneventano sotto inchiesta per frode e autoriciclaggio

Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata odierna, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per dodici mesi nei confronti di uned al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro e beni nella disponibilità del medesimoe di due società dallo stesso amministrate, per una somma complessivamente pari ad oltre 93.000,00 euro, provvedimenti emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento in relazione ai reati dinelle pubbliche forniture, truffa aggravata ed