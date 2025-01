Gravidanzaonline.it - Quali sono i documenti di viaggio dei bambini per viaggiare in Italia, in UE e fuori

, che si tratti di vacanze, esigenze particolari o per accompagnare un genitore durante una trasferta di lavoro, è un’esperienza affascinante per i, ma che richiede diverse attenzioni. Anche quelle burocratiche legate aidi cui devono essere in possesso. Soprattutto quando si viaggiadal territorio nazionale è importante conoscere le leggi che regolamentano gli spostamenti deiche, anche se in presenza di entrambi i genitori, devono avere sempre un documento d’identità valido. Ma questo potrebbe non essere l’unico documento necessario. Facciamo quindi chiarezza suidideida considerare prima di partire.essenziali perconinPerè necessario essere in possesso di un documento di riconoscimento individuale.