Motta continua ad eludere le domande: «Danilo? Ho già risposto e sono stato chiaro»

Thiagopresenta Torino-Juventus, gara valida per la ventesima giornata di Serie A, in programma domani alle 18. Le sue parole in conferenza stampa riportate da Tmw.Leggi anche: L’agente di: «Giuntoli prepara la sua uscita? Sì, anche quella di Thiago: «Ho scelto questa professione per vincere »Che gara si aspetta domani?«Come sempre sarà una partita complicata. Sarà una partita speciale per noi, per i tifosi e per club. Noi non vediamo l’ora di andare in campo ed è una partita che vogliamo vincere. Poi capisco tutti i punti di vista e in queste 26 partite abbiamo perso solo 2 volte con una squadra molto giovane. Però abbiamo fatto delle buone partite con qualche pareggio di troppo e qualche infortunio, ma non è un alibi. Voglio ringraziare ancora una volta questi ragazzi.