Mkhitaryan aumenta i problemi dell’Inter | rischio assenza col Venezia!

Continua a suonare l’allarme infortuni in casa Inter. Henriksembra destinato ad aggiungersi alla lista degli indisponibili di mister Inzaghi per la sfida di domenica contro il.TEGOLA – Piove sul bagnato in casa Inter, con la lista degli indisponibili per la trasferta diche continua adre. Per il match di domenica pomeriggio, in programma alle ore 15.00 allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’ potrebbe mancare anche Henrik. Uno dei pilastri del centrocampo di Simone Inzaghi appare non al top, secondo quanto riportato da Barza.com sul proprio profilo X. La notizia della probabile indisponibilità dell’armeno si aggiunge a quella certa, giunta in mattinata dopo l’esito degli esami, di Aurel Bisseck. Si prepara a sostituire l’armeno Piotr Zielinski, che appare più informa di Davide Frattesi.