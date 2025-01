Lanazione.it - Lotta al gioco d’azzardo: al via il progetto

Leggi su Lanazione.it

sotto i riflettori. Il Comune di Firenze scende in campo per combattere ilpatologico con undi prevenzione della Società della Salute di Firenze (l’investimento è da 275mila euro), che coinvolgerà 30 classi di scuole superiori, 150 lavoratori e prevederà anche operatori in unità mobile che sensibilizzeranno le persone fuori da sale giochi e sale slot. "Parliamo di una problema importante che impatta sulla salute pubblica, coinvolge non solo il giocatore e la sua famiglia ma anche la comunità – sottolinea l’assessore al Welfare e presidente della Società della Salute Nicola Paulesu – Fare rete con le realtà operanti nel settore e con i servizi territoriali è fondamentale per predisporre azioni efficaci e lavorare sulla prevenzione. Cerchiamo di intervenire su più livelli con unche prevede formazione e sensibilizzazione nel mondo della scuola, del lavoro e sul territorio".