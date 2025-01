Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas 2-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il greco cancella una palla break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 A metà rete la smorzata di rovescio del.2-1 Game. Servizio e dritto a segno per l’altoatesino.40-0 Terzo ACE di Jannik, stavolta al centro.30-0 Servizio e schiaffo al volo vincente di.15-0 Splendido cambio con il rovescio lungolinea dell’azzurro.1-1 Gameperde il controllo del dritto in avanzamento e torna alla battuta.AD-40 Prima vincente dell’ellenico.40-40 Ancora con l’uno-due servizio-dritto colpisce il numero 11 del mondo. Parità.30-40. E’ lungo il dritto in uscita dal servizio di.30-30 Doppio fallo chilometrico del.30-15 Servizio e dritto a bersaglio per l’ateniese.15-15 Perfetto il dritto inside in vincente dell’azzurro, conche resta però fermo sulle gambe.