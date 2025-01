L’altra donna che accusa Enrico Varriale | Schiaffi e minacce con il telefono della Rai | mi diceva Morirai

Leggi su Open.online

Il giornalistaè a processo per stalking e lesioni. A denunciarlo sono state due donne. La Rai lo ha sospeso dal video e lui ha portato in tribunale viale Mazzini. Ha ammesso di aver colpito una delle vittime ma ha negato sputi e. Ieri però in tribunale a Roma si è presentata la secondavittima di violenza. Che ha raccontato che il conduttore «mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere. Gli attacchi di panico sono cominciati dalla sera stessa. Quando volevo scappare e lui mi ha chiusa a chiave, ho iniziato ad avere questa sensazione. E ho capito che era panico: percepivo pericolo, soffocamento, tremore».7 dicembre 2021Da allora, ha detto laa Piazzale Clodio, ovvero dall’7 dicembre 2021 «non riesco più a uscire da sola, non riesco più a farmi una passeggiata da sola, a camminare per strada, mi guardo sempre intorno.