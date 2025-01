Panorama.it - La Basilica di San Pietro a portata di clic

Un tempo si parlava di ambiente, oggi di ecosistema perché questa definizione coglie meglio il senso di ricchezza che viene generato dalle interazioni di tanti soggetti di natura diversa. Come per altri modelli derivati dalla biologia, l’evoluzione informatica ha prodotto anche gli ecosistemi digitali: ambienti aperti e dinamici, in cui tanti soggetti vanno ad alimentare una rete di relazioni online fino a integrarsi nell’unicità dell’intento. Stiamo parlando di una tecnologia che migliora l’esperienza fisica, permettendo di trovare risposte immediate pure nelle situazioni più complesse. E che, al tempo stesso, trasmette una visione condivisa, trasformando lo spazio web in una comunità che avvicina le persone perché offre loro soluzioni su misura, tutte adi. Mette a disposizione servizi mirati e dati raccolti dai sensori, ma il cuore è l’esperienza dei fruitori ai quali viene offerto un orientamento chiaro per favorire le loro decisioni.