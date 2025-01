Lanazione.it - Inversione a "U" sul lungomare. Coppia di anziani travolti da un’auto

Chi era presente alla scena assicura di aver sentito un colpo fortissimo e di aver temuto il peggio viste le condizioni delle due macchine coinvolte nello spaventoso urto. Ma per fortuna lo spettacolare incidente avvenuto ieri mattina suldi Focette non ha avuto un esito pesante e questo è stato possibile solo grazie alle poche auto in transito in quel momento. Una macchina, che a quanto pare procedeva a forte velocità in direzione nord, ha infatti travolto in pieno un’altra macchina, con a bordo unadi, impegnata in un’a “U“ con direzione sud. La collisione, avvenuta poco prima delle 11, è stata tanto inevitabile quanto tremenda. La macchina dell’investitore ha invaso la corsia opposta, lato mare, e si è schiantata su un’aiuola che costeggia la ciclopista.