Agi.it - Il 2025 per moltissimi è iniziato con l'influenza

AGI - Sono in aumento i contagi per le sindromili in Italia. Dopo la flessione della scorsa settimana, dovuta alla chiusura delle scuole, dopo le feste l'incidenza è tornata a salire arrivando a 11,3 casi per mille assistiti (9,9 nella settimana precedente). Nella stessa settimana della scorsa stagione la curva dell'incidenza cominciava invece la sua discesa. È quanto emerge dal rapporto RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli italiani colpiti dai virus sono stati 667mila in sette giorni, 5,8 milioni dall'inizio della stagionele. L'incidenza è stabile nelle fasce di età pediatrica, mentre è in aumento nei giovani adulti e negli anziani. Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età, in cui l'incidenza è pari a 21,4 casi per mille assistiti (21,7 nella settimana precedente).