IA le sfide di una rivoluzione in corso raccontate dall’ambasciatore Briens

L’intelligenza artificiale è più di unaindustriale e tecnologica. Contiene in sé il potenziale di un profondo cambiamento di paradigma delle nostre società, nel nostro rapporto al sapere, al lavoro, all’informazione, alla cultura e persino al linguaggio. Non è una tecnologia neutra ma una sfida politica e civica che richiede un confronto internazionale attorno ai leader del pianeta, dei ricercatori, delle imprese e della società civile. Per questo motivo la Francia ha raccolto la responsabilità di approfondire la dinamica avviata da Regno Unito e Corea del Sud accogliendo, il 10 e l’11 febbraio 2025, il Vertice per l’azione sull’intelligenza artificiale. Vedrà riuniti a Parigi un centinaio di capi di Stato e di governo e un migliaio di operatori della società civile provenienti da un centinaio di Paesi.