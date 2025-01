Anteprima24.it - Giubileo, tra i Santuari scelti anche San Francesco a Folloni

Tempo di lettura: < 1 minutoIL Convento di San, a Montella, è stato scelto come uno deiGiubilari per il2025. Il, come sottolineato nella Bolla di Indizione, si fonda sulla speranza che nasce dall’amore di Cristo, simbolizzato dal Cuore trafitto di Gesù sulla croce. «Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita» (Rm 5,10), si legge nel documento papale.Il Convento riconosciuto come luogo di preghiera e di grazia, sarà meta di pellegrinaggi per tutti coloro che vorranno ottenere l’Indulgenza Plenaria, alle consuete condizioni stabilite dalla Chiesa. La solenne apertura ufficiale delavverrà sabato prossimo, alle ore 18:00, con una Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, che segnerà l’inizio di questo periodo di grazia.