Gerardina Trovato perché ha accettato e poi rifiutato di partecipare a Ora o mai più? Parla Marco Liorni

Di recente, è emerso cheabbiadia Ora o mai, il programma condotto dache andrà in onda prossimamente.Come sappiamo, la cantante siciliana è tornata sulle scene chiedendo vicinanza da parte dei fan, per via di un momento molto delicato della sua vita, sia economicamente che moralmentendo. La sua carriera musicale, inoltre, si è arrestata diverso tempo fa. E, allora ha scelto di non accettare la proposta diper Ora o mai?I rumors sono emersi grazie a Gabriele Parpiglia, che di recente ha svelato la cifra proposta dalla trasmissione di Rai Uno: “Cifra totale 21.000€, il tutto escluso di spese vitto e alloggio“. Nonostante la cantante apparisse fra i concorrenti del cast, però, oggi abbiamo scoperto che all’ultimo la sua partecipazione è saltata.