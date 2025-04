Liberoquotidiano.it - "A far che?": Cacciari umilia Schlein con 3 parole

Gli sconti, come sempre, stanno a zero. E Massimotorna a picchiare durissimo contro la sinistra in generale e contro il Pd in particolare, la figura nel mirino è quella di Elly. Il tutto in una intervista concessa alla Stampa, dove le prime bordate sono contro Fausto Bertinotti, nel mirino per il suo suggerimento alla sinistra di tornare "radicale". Per"bisogna capire cosa intendiamo per radicale. Radicale come è stato Bertinotti, ovvero far fallire ogni più timido tentativo prima ancorainiziasse? Se per essere radicali s'intende questo, allora vabbè. Radicali vuol dire essere radicali nei progetti, nei programmi, nella serietà politica, nella serietà strategica. Non fare un po' di casino e manifestazioni", spara ad alzo zero il filosofo ed ex sindaco di Venezia.