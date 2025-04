Agi.it - Ludopatia: a Firenze nasce uno sportello di ascolto per i familiari

AGI - È nato alla Casa di Comunità delle Piagge, a, c'è 'Tilt Off', unodie orientamento dedicato alle persone che vivono situazioni di rischio o difficoltà legate al gioco d'azzardo e ai loro. Sarà aperto due volte a settimana e offrirà un luogo sicuro e accogliente in cui sarà possibile confrontarsi con operatori esperti, ricevere consulenze personalizzate ed essere orientati ai servizi di cura del territorio. Si tratta di una delle azioni previste dal progetto della Società della Salute dipartito a gennaio con l'obiettivo proprio di prevenire e contrastare i rischi legati al disturbo da gioco d'azzardo, favorendo l'accesso tempestivo a percorsi di aiuto e supporto. In campo anche attività di outreach sul territorio, interventi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori del territorio fiorentino e nei luoghi di lavoro, la realizzazione di eventi informativi nei luoghi di maggiore aggregazione, come spazi pubblici, servizi sanitari, mercati rionali.