Repubblica.it - Cassino, cade dal monopattino e si spappola milza e reni Dimesso dai medici muore a 24 anni

La vittima è uno studente ghanese. Malgrado i dolori all’addome, non gli è stata fatta la Tac. Aveva una forte emorragia interna. E’ rimasto per ore seduto su una sedia al pronto soccorso perché stava così male che non riusciva ad alzarsi