Ottawa uomo barricato nel Parlamento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.27 Ildiè stato evacuato dalla Polizia canadese poiché una persone, di cui non sono note le generalità, si è asserragliato nell'ala est dell'edificio, quella in cui si trovano gli uffici di parlamentari e ministri. Sui social viene segnalata l'operazione in corso e la forte presenza di forze dell'ordine, insieme al fatto che non si segnalano feriti, mentre sono in corso le trattative con l'