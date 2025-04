Le foto dei cadaveri in aula | il prof-choc

professore dell'università di Pavia Giovanni Cecchetto, è sul palco con un microfono in mano. Dietro di lui, sullo schermo, compaiono alcune immagini. «Sapete cos'hanno in comune questi quattro giovani ragazzi? La droga e me», dice, mentre proietta delle fotografie. Reali, vere. Sono scattate a quattro cadaveri di altrettanti giovani. «Hanno la vostra età», spiega Cecchetto, «e sono finiti sul mio tavolo autoptico. Tra loro c'è chi ha assunto droga anche solo una volta nella vita. Sono morti. Liberoquotidiano.it - Le foto dei cadaveri in aula: il prof-choc Leggi su Liberoquotidiano.it Padova. Il teatro dell'istituto Don Bosco è gremito di ragazzini. Sono trecento studenti di questa scuola paritaria salesiana che frequentano le classi terza, quarta e quinta superiore. C'è un silenzio che in classe si ottiene raramente. Il direttore dell'unità di Medicina legale e di Scienze forensi, ilessore dell'università di Pavia Giovanni Cecchetto, è sul palco con un microfono in mano. Dietro di lui, sullo schermo, compaiono alcune immagini. «Sapete cos'hanno in comune questi quattro giovani ragazzi? La droga e me», dice, mentre proietta dellegrafie. Reali, vere. Sono scattate a quattrodi altrettanti giovani. «Hanno la vostra età», spiega Cecchetto, «e sono finiti sul mio tavolo autoptico. Tra loro c'è chi ha assunto droga anche solo una volta nella vita. Sono morti.

