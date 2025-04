Su Windows vedere nuovi sfondi ogni giorno con il Tema Dinamico

Leggi su .com

In11 Microsoft ha aggiunto molte impostazioni in più per personalizzare il desktop. Andando in Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo è possibile scegliere l'immagine di sfondo che può essere un colore a tinta unita, una foto o un'immagine salvata nel PC, una presentazione, con la rotazione di immagini personali oppure anche l'opzione Contenuti in evidenza dio Spotlight (in più ci sono anche gli adesivi o sticker personalizzabili). Se si sceglie quest'ultima opzione, si potràuna diversa immagine di sfondo per il desktop e si tratta di foto di alta qualità, sempre molto belle da. Si tratta quindi di una funzionalità apprezzabile.Oltre a questo, Microsoft offre anche un programma ufficiale che rende automatica la scelta dello sfondo del PC, utilizzabile in11 ed anche10, che si chiama Bing wallpaper e si può installare gratuitamente.