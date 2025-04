Liberoquotidiano.it - Ecco come vince Paolo Del Debbio

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Dritto e rovescio) Exploit diDelche giovedì in prime time ha staccato la concorrenza conquistando 1.170.000 spettatori e l'8.5% di share medi. Sulla carta la puntata si presentava complessa: la notizia dei dazi certamente è un dossier scomodo per il governo Meloni, foriero di dubbi e perplessità. Invece, prendendo per le corna la vicenda, il team di Dritto e Rovescioha saputo fidelizzare il pubblico tradizionale attingendo anche da Canale 5 e Italia 1 che trasmettevano rispettivamente il film Francesco. Il Papa della gente e il kolossal fantascientifico Dune. Liturgia deldebbiana perfetta: pronti-via col ministro Lollobrigida, poi a Chicago dagli italiani pro-Trump, a Melfi dai lavoratori dell'auto, divario tra ricchi e poveri e intervista alla mamma del 19enne ucciso nel napoletano.