Roma-Juve gratis su Dazn come vedere la partita in chiaro

Roma-Juventus in diretta gratis su Dazn. Il big match di Serie A di domani, domenica 6 aprile, verrà trasmesso in maniera gratuita dalla piattaforma. La partita dell'Olimpico chiuderà la domenica di Serie A e sarà un crocevia nella volata al quarto posto: i bianconeri sono al momento quinti in classifica con 55 punti, a -1 dal quarto del Bologna. La squadra di Ranieri è invece sesta con 52 punti e in caso di successo tornerebbe clamorosamente in corsa Champions dopo un avvio di stagione da dimenticare. "La Juventus ha cambiato filosofia di gioco, sarà una squadra più verticale e determinata – ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri nella conferenza stampa pre-partita -. "Calcoli in vista del derby? Non ne abbiamo mai fatti, anche quando avevamo le Coppe. Quello che dico sempre ai ragazzi è di mostrarmi il grado di condizione fisica e mentale che hanno in quel momento.

