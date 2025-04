10+ Scherzetti Windows da pesce d' Aprile e trucchetti fastidiosi per far impazzire

Aprile, è giorno di Pesci D'Aprile e, se si fa attenzione ad alcuni siti famosi, si potrebbero scorgere annunci o proposte quanto talmente originali e curiose che, se non fossero scherzi, sarebbero news clamorose e rivoluzionarie.Tutti amano fare un buon scherzo, meno riceverlo.Siccome tanto i meno esperti capiteranno difficilmente in queste pagine, potrebbe essere un buon giorno per proporre alcuni divertenti Scherzetti da fare sui computer di amici o colleghi di lavoro.Il primo e popolare scherzo che si pensa sempre di fare è quello dello schermo blu dell'errore grave da mettere come screensaver e di cui avevo già parlato nel post sui falsi virus e finti errori Windows.Adesso vediamo trucchetti Windows più sfiziosi e fastidiosi, semplici, innoqui e sempre reversibili, che possono davvero far impazzire le vittime dello scherzo, facendogli passare un brutto quarto d'ora.

