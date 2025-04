Ilgiorno.it - Violenze sessuali sulle figlie di amici, condannato noto imprenditore edile: si faceva chiamare “zio” dalle bambine

PAVIA – Unè statoa dieci anni di reclusione per violenza sessuale aggravata su quattro. La Corte d’Assise di Pavia presieduta dalla giudice Elena Stoppini ha anche disposto il risarcimento di 250mila euro alle vittime. La pm Giuliana Rizza, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna a quindici anni di reclusione. L’imputato è un cinquantasettenne che secondo le accuse nel 2020 avrebbe abusato di quattrodidi famiglia, le quali all’epoca dei fatti avevano tutte età comprese tra i dieci e i dodici anni. In particolare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe molestato lein occasione di eventi conviviali o feste, con scuse diverse come per esempio fare dei giochi insieme o in altri momenti per andare a fare acquisti.