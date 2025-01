Terzotemponapoli.com - Calciomercato Napoli, le operazioni a centrocampo

Ilsta intervenendo anche anella sessione invernale di. Di questo hanno parlato Matteo Moretto, giornalista di Relevo, e Mirko Valdifiori, calciatore. I due hanno rilasciato un’intervista a Radio Goal. Di seguito le loro parole in diretta su Radio Kiss Kiss, Billing in arrivoCosì Moretto: “Billing dovrebbe essere partito dall’Inghilterra, è atteso in Italia per il primo pomeriggio. Danilo? Entro il fine settimana si dovrebbe liberare dalla Juventus, la questione non è imminente, poi per la prossima settimana la società di De Laurentiis potrebbe sferrare il colpo. Kvaratskhelia? Lo vedo più a Parigi che a, nel breve periodo la questione PSG può andare avanti perchè il rinnovo è fermo ed il giocatore ha già espresso il desiderio di andare a giocare in Francia.