Bluey | in arrivo nuovi set LEGO grazie alla partnership con BBC

e BBC Studios hanno annunciato unache porteràcreazione di alcuni setispiratiserie animata. La serie animataa una nuovastretta tra il Gruppoe BBC Studios, ispirerà la creazione di alcuni set con cui i fan, anche i più piccini, potranno ricreare il mondo della simpatica cagnolina nelle proprie case. Per ora non sono stati svelati i dettagli dei sei set che verranno svelati in primavera, ma è stato condiviso un simpatico video promozionale per compiere l'annuncio. Latrae BBC Studios La collaborazione tra Gruppoe BBC Studios diventerà realtà con seiset4+ eDUPLO, che saranno svelati in primavera. .