Oasport.it - ATP Auckland 2025, Monfils e Bergs si sfideranno per il titolo

Come iniziare bene l’anno? Con una finale. Sono testimoni Gaele Zizou, che saranno i due che si giocheranno ilnel torneo ATP dinella notte tra venerdì e sabato, iniziando così al meglio il proprio cammino agli Australian Open.Per il transalpino è un ritorno ad un ultimo atto dopo poco meno di un anno e mezzo. Nel 2023 vinse a Stoccolma il suo dodicesimocontro Pavel Kotov, poi una lunga siccità fino alla Nuova Zelanda. Ma ha dovuto fare i salti mortali per battere la sorpresa della settimana, l’americano Nishesh Basavareddy, che gioca probabilmente meglio ma non sfruttando le proprie occasioni.Una vittoria da vecchio volpone per, che ora avrà di fronte il belga che sarà alla prima finale della propria carriera. Acciuffata praticamente per i capelli in un terzo set in cui è successo di tutto e di più, ritrovandosi sopra 4-2 e servizio per poi subire la rimonta di Nuno Borges, che è andato a tanto così dalla vittoria.