A Firenze "Nova!", il primo festival di Novaradio

, 10 gennaio 2025 – Il 18 gennaio al Brillante-Nuovo teatro Lippiradio e Arciorganizzano la prima edizione di "!" ildella radio Comunitaria dell'Arci fiorentina. Dal pomeriggio fino a sera,! sarà una giornata in cui mettere insieme tutto ciò che ogni giorno, da più di 30 anni, rappresenta al meglioradio, ovvero informazione, musica, riflessione ed approfondimenti, divertimento. La giornata si svilupperà dal pomeriggio con ospiti ed interviste, che in questa prima edizione saranno dedicate al tema del carcere. “Un approdo naturale per la nostra redazione giornalistica – spiega il direttore diradio Daniele Bianchini - ormai da anni seguiamo con regolarità le vicende intorno al mondo dei penitenziari, alle sue storie, ai progetti virtuosi e ai tanti, troppi drammi che si consumano ogni giorno.