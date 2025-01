Quotidiano.net - Serena Rossi: "Io e Mina Settembre. Dalla parte degli ultimi, sempre con un sorriso"

Bertuccioli Con quel suo sguardo allegro, il visopronto a illursi in unha fatto dell’assistente socialeuno dei personaggi più amati della televisione. Dopo le prime due trionfali stagioni, arriva ora la terza: sei serate in onda su Raiuno da domenica 12 gennaio. In3, liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, regia di Tiziana Aristarco, accanto a, di nuovo Giuseppe Zeno, il Domenico con cuiè finalmente pronta a sposarsi e la dilagante zia Rosa di Marisa Laurito, in una Napoli non scontata, né dark né da cartolina. Talento eclettico,, intensa come richiedeva il ruolo drammatico nel recente Il treno dei bambini che Cristina Comencini ha tratto per Netflix dal romanzo di Viola Ardone, si appresta a tornare a teatro con uno spettacolo da lei stessa ideato,ta a Napoli (in primavera anche a Firenze, Bologna e Milano), in cui sfoggerà tutte le sue doti di cantante.