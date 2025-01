Anteprima24.it - Scomparsa Mimì Manzo, tre indagati a chiusura indagini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Avellino ha notificato ladellea carico di treper ladi Domenico, avvenuta l’otto gennaio del 2021 a Prata Principato Ultra.L’operaio, all’epoca dei fatti 69enne, dopo un litigio avvenuto in casa della figlia che quel giorno festeggiava il compleanno, si allontanò dall’abitazione e da quella sera scomparve nel nulla.a vario titolo sono la figlia Romina, nei cui confronti si ipotizza il reato di favoreggiamento per aver fornito false dichiarazioni a inquirenti e investigatori.Più grave la posizione degli altri due, Alfonso Russo e Loredana Scannelli, ex fidanzati e amici di Romina: secondo la Procura sarebbero responsabili del sequestro di persona die, insieme a Romina, avrebbero tentato di depistare le