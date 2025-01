Dilei.it - SAG Awards 2025, tutte le nomination di film e serie tv

Leggi su Dilei.it

La stagione dei riconoscimenti è iniziata: dopo i Golden Globes, è tempo di concentrarsi sui SAG, i premi assegnati dal sindacato Screen Actors Guild. Anche quest’anno, la competizione è serratissima, con attori e attrici protagonisti ditv eamatissimi dal pubblico. Scopriamo insiemele candidature e la data ufficiale della 31esima edizione dei SAG.“SAG”, ie lepiù candidateGrande attesa per l’edizionedei SAG, i premi dedicati atv edel sindacato Screen Actors Guild. Un evento che anticipa di fatto, proprio come i Golden Globes, la notte degli Oscar e che regala una panoramica degli attori e delle attrici più apprezzate nell’interpretazione di pellicole e minidel periodo.Le candidature per le varie categorie sono state annunciate direttamente sul sito dedicato, cancellando così la diretta streaming condotta da Joey King e Cooper Koch per precauzione a fronte degli incendi scoppiati a Los Angeles.