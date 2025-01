Movieplayer.it - Red Carpet - Vip al tappeto: meglio comici o divi? La risposta in un game show tutto da ridere

Leggi su Movieplayer.it

Arriva in esclusiva su Prime Video il nuovo format condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa's Band. Protagonisti, tanti vip che dovranno affrontare situazioni folli. Siamo abituati ad immaginare icome persone sempre splendenti che nella vita solcano i tappeti rossi dei principali eventi mondani con sguardo fiero e postura perfetta. Ma chi ha detto che una diva o un divo non possano anche far? Ce lo dimostra Red- Vip alil nuovo folle, prodotto da Blue Yazmine per Amazon MGM Studios, capitanato da Alessia Marcuzzi che qui deve tenere le redini di una serie di situazioni alquanto improbabili durante le quali il nutrito cast dovrà affrontare momenti ancora più improbabili. Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Giulia De .