Lanazione.it - Mps: accordo con Coldiretti e Cib per impianti di biometano

Siena, 9 gennaio 2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena,e il Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione (Cib) hanno firmato un protocollo d'intesa per contribuire alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale del comparto agroalimentare italiano. L'ha come principale obiettivo gli investimenti nel settore agricolo per la realizzazione didi produzione di, "risorsa chiave per la diversificazione e l'indipendenza energetica delle imprese stesse". Nell'ambito dell', riporta una nota, la banca "offrirà strumenti finanziari e consulenza specializzata per sostenere i progetti di investimento". Punto focale "è la creazione di un percorso privilegiato per le aziende agricole per accedere ai finanziamenti previsti dai bandi del Pnrr". Mps attraverso i Centri Agridop ed Energia Verde, darà consulenze personalizzate e accelererà le procedure di valutazione creditizia per favorire lo sviluppo di progetti die la riconversione didi biogas già esistenti.