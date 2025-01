Ilgiorno.it - Il giardino Bazlen-Foà : "Giochi, ginnastica, sport . E un platano plurisecolare"

Ha visto passare Napoleone e Vittorio Emanuele II. È stato spettatore di oltre due secoli di vita meneghina, continuando a crescere mentre la città cambiava volto e costumi. Tra i più antichi alberi di Milano, il maestososvetta nel-Foà, a lato di corso di Porta Romana. Con un tronco che sfiora i due metri di diametro, è l’ultima grande pianta rimasta in questo piccolo parco, realizzato negli anni ‘70 e poi intitolato ai fondatori della casa editrice Adelphi. "Spesso incontro persone che vengono qui per vederlo - racconta Matteo Pescarzoli, che abita vicino - Un albero così è più unico che raro a Milano". Peccato sia stata rimossa una parte di chioma, per motivi di sicurezza, essendo questo unmolto frequentato: "È un luogo d’incontro per i bimbi dopo scuola - fa sapere Anna Gaeta, residente in zona - Anch’io ci portavo i nipotini a giocare".