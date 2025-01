Lanazione.it - I progetti di Miramis Hospitality. Ex Cirio, sarà un hotel da sogno

L’iter amministrativo per la realizzazione del nuovodi lusso al posto della exva avanti e la società sta lavorando per l’ottenimento del permesso a costruire. Cidunque da aspettare ancora qualche anno per vedere l’inaugurazione della struttura ricettiva al posto dell’ex fabbrica dimessa dagli anni ’80 sullo specchio acqueo di Porto Ercole., il nuovo brand che ha all’interno le proprietà del gruppo Erqole, annuncia però sui propri canali social alcune novità che riguardano l’di prossima costruzione. "La rinascita della storica fabbricadi Porto Ercole si trasforma in un nuovo audace capitolo dell’ospitalità toscana – spiegano da–. Progettato dal rinomato architetto Marco Casamonti, questo resort con centro benessere e destinazione culinaria fonderanno il design contemporaneo con il fascino senza tempo delle sue radici industriali.