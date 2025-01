Ilgiorno.it - Come prevenire la ludopatia. Proteggere giovani e minori dalla tentazione dell’azzardo

Proseguono con il nuovo anno le serate di approfondimento promosse dal Comune di Solbiate Arno in collaborazione con il Lions Club Solbiate Arno Valle Arno, incontri di riflessione su tematiche di grande rilevanza sociale. Stasera, alle 21, l’incontro sarà dedicato al tema dellale. L’evento si svolgerà presso la biblioteca comunale, in via Felice Chinetti 11. Tra i relatori della serata l’avvocato Simona Garavaglia, penalista, e la dottoressa Isabella Cerella, psicologa. L’obiettivo dell’incontro è informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo, con un focus particolare suie sulle strategie di prevenzione e supporto. Si tratta dunque di un’importante occasione per la comunità di riflettere sulle problematiche contemporanee e per acquisire strumenti utili per riconoscere e affrontare situazioni di disagio legate alla