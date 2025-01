Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, prime assemblee con il sindaco: quando e come partecipare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 9 gennaio 2025 – Matteo Lepore incontrerà i cittadini del quartiere Porto-Saragozza colpiti dall’dello scorso ottobre. Ilinfatti, insieme alla Giunta comunale e ai tecnici del Comune, incontrerà i residenti delle aree più danneggiate in duepubbliche, organizzate per il 20 e il 28 gennaio presso il Cinema Teatro Bellinzona, in via Bellinzona 6/A. Il primo incontro, previsto per il 20 gennaio alle 18:30, sarà dedicato ai residenti delle vie Andrea Costa, Brizio, Guerrini e zone limitrofe. Il secondo appuntamento, fissato per il 28 gennaio alle 18, coinvolgerà invece i cittadini delle vie di Ravone, di Casaglia, del Genio, Zoccoli, XXI Aprile, Valeriani, Orioli, Bastia, Martini, De Coubertin, del Meloncello, Turati, Zannoni e de Rosa. Per iscriversi basterà compilare l’apposito form.