Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni a San Benedetto. Più pattuglie per la riviera, incontro tra sindaco e prefetto

Saranno in diminuzione i reati predatori e gli atti vandalici, sarà la provincia più tranquilla sotto il profilo della giustizia e della sicurezza (dati relativi al 2013), ma gli episodi di violenza che si registrano in estate e in occasione delle festività sulla fascia costiera Picena raccontano un’altra storia. C’è bisogno di maggiori controlli e, quindi, di maggior personale. Il problema, dopo leche ci sono state la notte di Capodanno e la serata dell’Epifania è stato oggetto di discussione durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto ieri ad Ascoli con la presenza delSante Copponi, del questore Giuseppe Simonelli e deldi SanAntonio Spazzafumo. Al termine dell’il primo cittadino ha riferito d’aver fatto presente ale al questore che, in certi momenti dell’anno, oltre al periodo estivo, è necessario assicurare a Sanuna presenza più intensa e costante delle forze dell'ordine.