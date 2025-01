Liberoquotidiano.it - Vlahovic-Juventus, la rottura è fragorosa: via a gennaio? Ecco il sostituto

Tra Dusane la Juve l'avventura sembra agli sgoccioli. Il serbo, che il 28compirà 25 anni, non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026 alle condizioni economiche del club. La Juve così è costretta a metterlo sul mercato e intanto accelera per l'arrivo di un'altra punta, che consentirebbe a Thiago Motta di avere un'alternativa a un giocatore destinato all'addio. Difficile che succeda già a, più possibile in estate, nel frattempo Cristiano Giuntoli scandaglia il mercato per trovare un'alternativa. La Juve vorrebbe allungare a cifre più basse delle attuali — attualmente guadagna 10,5 milioni e, avendo un contratto a salire, la prossima stagione arriverà a 12 — ma il giocatore non ha intenzione di accettare la cosa. Insomma, il costoso investimento per prenderlo dalla Fiorentina (80 milioni) non ha portato i suoi frutti.