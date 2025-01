Gamberorosso.it - Vini ribelli e terre indomite: dalla congiura delle polveri allo spirito indomito di Santorini

Dall’altra parte della Manica novembre è il mese dellaone. In Gran Bretagna si festeggia con fuochi d’artificio il ricordo del fallito tentativo del ribelle Guy Fawkes di far saltare in aria il Parlamento inglese, il 5 novembre 1605.Vietato deviare nel mondo dorato dello Champagne Se questa fosse una pubblicazione anglofona non mancherebbe un articolo dedicato alla “” e un ideale focus sufumosi, quasi da falò, come Syrah, Pinotage, Chenin Blanc. Di, nel mondo enoico, ce ne sono e ce ne saranno molti: pronti a rifiutare la camicia di forzadenominazioni per raggiungere i propri obiettivi.Ma vi siete mai chiesti perché non ci sononello Champagne? Champagne AOC è l'unica denominazione al mondo non abbandonabile. Il primissimo articolo del disciplinare vieta di produrre spumanti diversi dChampagne all'interno della zona di produzione designata.