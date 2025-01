Tennis programma giovedì 9 gennaio | Gigante e Passaro a caccia del pass per l’Australian Open

Leggi su Sportface.it

Ildella giornata di2025 per quanto riguarda i tornei diche si disputano in quel di Adelaide (combined), Auckland (maschile), Hobart (femminile) e Melbourne (qualificazioni Australian). Con l’eliminazione di Nardi e Sonego sono usciti di scena tutti gli italiani impegnati in singolare; gli unici rimasti sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio. Per quanto riguarda il tabellone cadetto dell’Happy Slam, invece, in campo per il turno decisivo Matteoe Francesco, che sognano di qualificarsi per il main draw.Ordine di gioco Atp/Wta AdelaideSono ancora gli americani a popolare il campo principale sul cemento in Australia. In campo Emma Navarro, Tommy Paul, poi il derby tra Pegula e Krueger e poi ancora Sebastian Korda. In campo però tanti altri giocatori di spicco, da Auger-Aliassime a Shnaider.