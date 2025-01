Tpi.it - Siria, l’appello dell’Unhcr su TPI: “Aiutiamo i siriani a rimettersi in piedi e a essere autosufficienti”

La caduta del regime di Bashar al-Assad innon ha posto fine alla crisi che da quasi 14 anni attanaglia il Paese arabo, devastato da varie forme di guerra che hanno coinvolto fazioni armate interne, gruppi terroristici e potenze straniere della regione e oltre. Per questo, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), presente nel Paese già da prima dello scoppio del conflitto e che continua a fronteggiare l’emergenza, ha bisogno di aiuto per soddisfare i crescenti bisogni umanitari di 6 milioni di rifugiati all’estero, di oltre 7 milioni di sfollati interni e di centinaia di migliaia di rimpatriati.Ne abbiamo parlato con Rocco Nuri, Emergency Fundraising Officer di UNHCR di stanza a Ginevra, secondo cui “oltre un decennio di conflitto ha distrutto non solo gli edifici e le infrastrutture, ma anche l’economia, e le famiglie faticano a permettersi anche i beni più elementari”.