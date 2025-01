Sci alpino | allenamento sullo Zoncolan per le slalomiste azzurre in vista del prossimo appuntamento di Flachau

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di scisi prepara ad affrontare un periodo all’insegna delle gare di velocità prima sulle nevi austriache di Sankt Anton am Arlberg e poi sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, in quello che sarà un test event delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In mezzo però torna lo slalom, con il night event diin programma martedì 14 gennaio (prima manche alle ore 17.45 e seconda dalle ore 20.45).A questo proposito, il quartetto diformato da Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb si riunirà a partire da domani, giovedì 9 e fino a domenica 12 gennaio, sulle nevi friulane del Monte, in provincia di Udine. Le quattro atlete del gruppo Coppa del Mondo sono state convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per una quattro giorni di allenamenti in preparazione dello slalom di, sulla pista intitolata a Hermann Maier.