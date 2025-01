Ilrestodelcarlino.it - San Piero in Bagno piange il sindacalista Luciano Belli

Domenica 5 gennaio, si è spento all’Ospedale Angioloni di Sanin, dopo una lunga malattia,, 84 anni, giàCisl e operatore nel settore del volontariato. Persona di animo buono e generoso, era molto conosciuto e stimato non solo nel suo paese, San, ma in tutta la Vallata del Savio per la sua lunga attività nel sindacato, in cui era stato intensamente e attivamente impegnato dagli anni ‘60, a cominciare dalla sua partecipazione alle lotte dei lavoratori per la difesa del posto di lavoro, nel 1969, al Calzaturificio MBR didi Romagna. Da allora iniziava, per, una trentennale attività, prima diper la Cisl, poi come responsabile di Patronato nella sede di San, infine come capolega pensionati Cisl . E proprio per la terza età, era stato coordinatore locale dell’Anteas-Cisl, impegnato per tanti anni di volontariato nella assistenza a domicilio, per mantenere l’autonomia degli anziani fragili, con il servizio di consegna pasti e al Centro Sociale di via della Solidarietà di San