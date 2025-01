non prendere – Storico Sabadin | serie Netflix un altro fallimento per Meghan Markle

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nuova avventura supercon ‘With Love.’. La duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, terzo in linea di successione al trono di Inghilterra, sarà dal 15 gennaio di nuovo in tv con un progetto dedicato al lifestyle. Cucina, giardinaggio, amore per il cibo e i fornelli, mise en place e meravigliose tavole apparecchiate. Accanto a lei celebri e blasonati amici (circolano i nomi dell’attrice Mindy Kaling, della fotografa argentina Delfina Blaquier, della designer Tracey Robbins, della sua ex co-star in ‘Suits’ Abigail Spencer) accanto a chef e noti ristoratori come Roy Choi, Ramon Velazquez ed Alice Waters. “Si tratta di un ultimo tentativo da parte di, dopo che sono falliti molti progetti – spiega all’Adnkronos, il giornalista, scrittore e esperto di monarchia inglese Vittorio– Basti pensare al brand ‘American Riviera Orchard’ che voleva lanciare lo scorso anno e di cui non abbiamo visto un solo prodotto, a parte le marmellate che ha regalato a qualche celebrità sua amica.